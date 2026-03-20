Photo: Yohei Arai 2024年1月12日の記事を編集して再掲載しています。助手席の前にある小物入れ「グローブボックス」は、車検証をはじめ、ホコリとりや窓ふきタオル、ペンにメモ帳、運転用メガネとかいろいろ入れていると思います。輸入車や高級車の場合、車検証用の仕切りがあったりして、機能的に使えるのですが、一般的な車両の場合は、単なる大きな収納スペースになっていて、必要なモノ