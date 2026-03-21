「春へのシフトコーデどうする？」ワンランク上の着こなしを楽しみたいミドル世代には、知的で洗練された印象を与えられそうな「ネイビー」と、爽やかに華やぐ「ブルー」の配色がおすすめです。今回は【GU（ジーユー）】のスタッフによる「ネイビー × ブルーコーデ」をご紹介します。カーディガンとワイドパンツをセットアップ風にした通勤コーデや、ティアー