我が子の誕生日は大切で特別な日。親として心を込めてお祝いしてあげたいもの。決して嫌な思い出の日にはしたくありませんよね。そんな日に「非常識で苦手な義姉」が訪ねてきた知人の話をご紹介します。 義姉が我が子にくれたバースデーケーキ