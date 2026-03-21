和・洋さまざまなスイーツがリーズナブルな価格で楽しめる【シャトレーゼ】から、いちごを使った「期間限定スイーツ」が登場。旬のフレッシュないちごを使ったスイーツは、発売を待ち望んでいた人もいるのではないでしょうか。今回は、見た目も美しい「期間限定スイーツ」をご紹介します。終売時期が迫っているスイーツもあるので、ぜひ、早めにチェックしてみてください。 いちごと桃