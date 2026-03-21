害獣・害虫駆除の「駆除ザウルス」はこのほど、過去3年以内に自宅が害獣による被害に遭った20～70代の戸建て住宅居住者1005人を対象に「害獣発生時期と害獣の種類」に関する調査を実施、結果を公表した。 【写真】タヌキにアライグマ、ムクドリの被害を挙げる声も 自宅に侵入した、または侵入が疑われた害獣について地域別で尋ねたところ、全地域で最も多かったのは「ネズミ」だった。次いで「カラス」を上位に挙げる