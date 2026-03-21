映画「ハリー・ポッターと炎のゴブレット」などで知られる、俳優のロバート・パティンソン（39）が、パートナーであるモデルのスキ・ウォーターハウス（34）と極秘結婚した可能性をうかがわせる発言をした。スキと共に自身の新作映画「The Drama」のプレミアに出席したロバートは共演者のゼンデイヤと取材に応じた。「これまで守ってきた一番の秘密は？」と問われると、ロバ