―［その判決に異議あり!］― ’19年12月、広島地検の男性検事（当時29）が自宅で自殺した。遺族は長時間労働と上司の不適切な指導（パワハラ）を理由に国を提訴。東京地裁は2月13日、国が解決金1億9400万円（遅延損害金含む）を支払う和解を承認し、監督側の対応の不適切さも認めて決着。法務省は再発防止の周知徹底を進めるという。“白ブリーフ判事”こと元裁判官の岡口基一氏は、「広島地検「検事自殺」問題で国が和解」につい