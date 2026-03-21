投げていたボールが突然消えたら...飼い主が手品を披露すると可愛すぎるリアクションを見せたという大型犬の様子が話題となっています。話題の投稿には「めっちゃ面白い」「成功ですね」と賞賛の声が寄せられ、投稿は1.2万回以上も再生されることとなりました。 【動画：『ボールが突然消えるマジック』を大型犬に披露→引っ掛かるか検証した結果】 ボールが消える手品を犬に披露 Instagramアカウント「chint