開発開始からわずか8週間で空へ三菱重工業は、無人機に搭載するAI「ミッション・オートノミー」の開発で、飛行実証に成功したと発表しました。注目すべきは、AIの開発から実機への搭載、そして飛行までの一連のステップを、わずか8週間という短期間で完了させている点です。【海自はすでに導入済み】シールドAI製の画期的な無人機「V-BAT」を見る（画像）この開発は2025年9月に開始されました。AIの学習、シミュレーションによ