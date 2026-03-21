若手時代は漫才師として活躍し、現在は放送作家の野々村友紀子さんを招いてのトークショーが金沢で開かれました。野々村さんは、家庭内での家事について本を出版してきたほか、数多くのエピソードなどを披露してきました。「家事は共有」「夫を批判せず、褒める」夫婦間でうまくいく、家事のやり方を伝授しました。吉本の女性芸人から放送作家に 夫は2丁拳銃のツッコミ・川谷修士さん野々村さんは、もともと吉本興業所属の漫才師で