◆米大リーグオープン戦ドジャース―パドレス（２０日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日午前１０時５分開始予定）、オープン戦の本拠地・パドレス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。準々決勝敗退となった１４日（同１５日）の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）ベネズエラ戦以来、初めて打者として打席に立つ。先発