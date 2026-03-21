プレミアリーグ第31節が20日に行われ、ボーンマスとマンチェスター・ユナイテッドが対戦した。昨年12月15日に行われた第16節の『オールド・トラッフォード』での一戦では4−4の打ち合いを見せていた両者の対戦は、スコアレスで前半を折り返したが、61分にマテウス・クーニャが倒されたことで獲得したPKをブルーノ・フェルナンデスが決めて、アウェイのマンチェスター・ユナイテッドが先制した。67分には右足で流し込んだライ