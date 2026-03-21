巨人の田中将大投手が２０日、自身のインスタグラムに新規投稿。１４回目の結婚記念日に合わせ、キャンプで撮影した妻・里田まいとの２ショットをアップした。田中は「ｈａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ本日３月２０日は１４度目の結婚記念日」とつづり、「妻は１日仕事で忙しかったから今度誕生日と一緒にお祝いやな」と記した。沖縄キャンプで撮影した２ショットや食事するシーンの写真を公開した田中。「いつも仲良し