アメリカのトランプ大統領は20日ホルムズ海峡での日本の支援について「憲法上の制約があるが必要な時には助けてくれるだろう」との考えを示しました。トランプ大統領はFOXニュースの電話インタビューに応じ、19日の日米首脳会談で「日本が軍事支援を約束したのか」との質問に対し、「日本には憲法上の制約があるが、必要な時には助けてくれるだろう」と述べました。トランプ氏はそのうえで「日本はNATO＝北大西洋条約機構よりも良