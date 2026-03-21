元TOKIO長瀬智也（47）がインスタグラムにポルシェの写真をアップし、20万以上の「いいね」を集めている。長瀬は17日にインスタを更新。白のポルシェ911の写真をアップ。70年代から80年代の「2代目」世代の930型とみられる。ポルシェといえばドイツ生まれの高級車として知られるが、ル・マンなどGTレースのスポーツカーとしても知られ、70〜80年には米国のデイトナ24を席巻し、今も一線級のスポーツカーとして活躍している。長瀬が