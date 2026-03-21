高速道路の料金は時間帯によって割引が適用される仕組みがあり、とくに「深夜割引」は多くのドライバーに利用されています。 しかし、具体的に何時から何時までが対象なのか、乗るタイミングと降りるタイミングのどちらが重要なのかなど、細かいルールまで理解している人は意外と少ないかもしれません。 本記事では、深夜割引の基本ルールから具体的な利用方法、注意点までをわかりやすく解説し、賢く