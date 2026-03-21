引っ越しをすると、まだ荷ほどきも終わらないうちにNHKの訪問が来て、不思議に感じた経験がある人もいるでしょう。なぜ新しい住所がすぐ分かるのか、どこから情報を得ているのかと疑問に思うのは自然なことです。 本記事では、NHKが公表している案内内容や個人情報の取り扱い、引っ越し時の手続きの仕組みをもとに、その理由と対応のポイントを整理します。 引っ越し後にNHKが早く来るのはなぜか 引っ越し後にNHKの