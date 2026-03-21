期限後申告には、あとから出して終わるタイプと、出すだけでは終わらず追加負担が出るタイプがあります。この違いは、申告した結果が納税か還付か、そして税務署からの連絡より前に自主的に動けたかでほぼ決まります。判断の軸を整理すると、次に何をすればよいかが見えます。 あとから出せば済む話になりやすいのは還付申告 医療費控除などで税金が戻る申告は還付申告になりやすく、国税庁は還付申告書を翌年1月1日から5