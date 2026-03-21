韓国の自動車部品工場で大規模な火事があり、1人が死亡したほか13人と連絡がとれない状態となっています。【映像】自動車部品工場から燃え盛る炎（実際の様子）韓国消防庁の発表によりますと20日午後1時すぎ、中部・大田市の自動車部品工場で火が出ました。これまでに1人の死亡が確認されたほか、55人が重軽傷を負いました。また、勤務中だったとみられる13人と連絡がとれておらず、夜間も行方不明者の捜索が続けられまし