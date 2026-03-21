日本維新の会は、党代表選の投票に電子投票を導入する方針を固めた。投票用紙の郵送コスト節減や集計の簡略化などが狙いだ。２１日に開かれる党大会で関連の規約を改正する。電子投票は、スマートフォンやパソコンなどで専用画面に接続し、候補者を選択する仕組みを想定している。今年の夏までに専用システムを構築し、それ以降に行われる代表選から適用する。維新の代表選は国会議員、地方議員、党員に投票権があり、いず