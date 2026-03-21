日米首脳会談を終えた高市総理大臣は、ワシントンを出発し帰国の途につきました。【映像】アーリントン国立墓地で献花する高市総理（実際の様子）高市総理は、アーリントン国立墓地で献花したあと日本時間の午前3時すぎにワシントンを出発しました。夕方に日本に到着する予定です。日本側が、3月半ばのこの時期に会談をセットしたのは、トランプ大統領が中国を訪問する前に対中国政策で認識をすり合わせるためでした。重要