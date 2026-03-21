アメリカのトランプ大統領は20日、イラン情勢をめぐり「対話はできるが停戦はしたくない」と述べ、攻撃を続ける考えを示しました。トランプ大統領：対話はできるが、停戦したくない。相手を文字通り壊滅させている時に停戦するわけがないだろう。トランプ大統領はホワイトハウスで記者団にこのように述べ、イランへの攻撃を続ける考えを示しました。また、ホルムズ海峡の安全確保に協力していないとしてNATO（北大西洋条約機構）の