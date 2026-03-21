言葉の「響き」に注目して、ちょっとした思考のパズルを楽しんでみませんか？今回は、街歩きで見かける場所、食卓を彩るおなじみの食材、区切りを意味する言葉を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か考えてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□みち□□な□□いヒント：平坦ではなく、傾斜がついている道のことを何と言いますか？答えを見