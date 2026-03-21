2026年全国国民スポーツ活動会議によると、2025年末時点で、中国国内にあるスポーツ施設は500万3700カ所に達し、総面積は43億7200万平方メートルで、国民1人当たりのスポーツ施設面積は3．11平方メートルになったとのことです。第6回全国国民体力測定および国民フィットネス活動状況調査によると、2025年に「合格」以上の水準に達した国民は84．9％に達し、2020年と比べ0．8ポイント上昇しました。また2025年、国の支援により各地