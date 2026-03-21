モデルの近藤千尋さんは3月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。次女の卒園式での親子スリーショットを披露しました。【写真】近藤千尋、次女の卒園式親子ショット！「ちぴちゃんの和服姿めちゃめちゃ綺麗」近藤さんは「次女が無事に卒園しました 今日はラヴィットをお休みさせていただき、卒園おめでとう と言ってくださった 金曜日メンバー、スタッフさん 視聴者の皆様の優しさに朝から涙」とつづり、1枚の写真を投稿。卒園を迎え