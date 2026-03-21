新型CX-60どのようなボディカラーがある？マツダは2026年3月19日、ラージ商品群の第1弾として高い走行性能を誇るクロスオーバーSUV「CX-60」の商品改良モデルを発売しました。各グレードにどのようなボディカラーがラインナップされているのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これがマツダのクロスオーバーSUV新「CX-60」です！ 画像で見るCX-60は、現代の社会要請に応えながら「走る歓び」を届けることを目指した新世代ラ