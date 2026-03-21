トイレの掃除が楽だからといってマットやスリッパを使わないとヤバい理由 トイレはマットやスリッパで悪い気をガードが吉 清掃がラクということから、トイレにマットを敷いていないというお宅がありますが、トイレにはマットを置くようにしましょう。 トイレは湿気が溜まりやすい場所で湿気は下へ下へと下りていく性質がありますが、これを良い気に変えてくれるのがマットとスリッパなのです。 マットやスリッパを置いて