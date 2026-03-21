ブッダの得た悟りって、どんなものだった？ 目指すべきところは 「涅槃寂静」 という境地 ブッダは幼いころから人間の苦悩について考えていましたが、人生が苦に満ちている「一切皆苦（いっさいかいく）」というのが、仏教の基本的な教えです。それを表したのが、私たちにもおなじみの「四苦八苦（しっくはっく）」という四字熟語です。四苦というのは、どんな人も逃れることができない生（しょう）・老（ろう）・病（びょう）・