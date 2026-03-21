19日のアストロズ戦に先発し、4回を3安打無失点だったメッツ・千賀＝ウェストパームビーチアストロズの今井は、メッツの千賀のフォームを参考にキャッチボールに取り組んだ。前日、アストロズのキャンプ地でオープン戦に登板した千賀を観察。投げる前にサード側を長く見ていることにヒントを得たという。「投げる前に一度、ホーム側から目を切ってサード側の方を見ることで、背中に軸を置いて投げられる感覚がある」といい、フ