子ども食堂を運営しているのは大人だけではない。全国各地で中学生から大学生までが、それぞれのアイデアで子ども食堂を担い、支えている。貧困を救う場から子どもの居場所づくりを目指す学生たちの思いとは。「シリーズSDGsの実践者たち」の第52回。【写真を見る】高校生が3万6500部発行する「子ども食堂新聞」全国で50団体以上が運営する「学生子ども食堂」「子どもの認知度がそんなにありません。公園で面白いことをしているの