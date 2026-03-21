◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第12節神戸 29―38 横浜（2026年3月20日兵庫・神戸総合運動公園ユニバー記念競技場）神戸が29―38で横浜に敗れて今季2敗目を喫し、第2節から続いていた連勝が「10」で止まった。前節まで最下位に沈んでいた横浜に対して、前半からノックフォワードやターンオーバーなどミスが続出。相手の南アフリカ代表SHデクラークに自由を与えるなどディフェンスの甘さも露呈し、10―24で折り返し