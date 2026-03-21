日本サッカー協会(JFA)は19日、イギリス遠征2試合に臨む日本代表メンバー28人を発表しました。長期離脱明けのDF冨安健洋(アヤックス)が24年6月のW杯2次予選以来1年9か月ぶり、DF伊藤洋輝(バイエルン)が昨年3月のW杯最終予選以来1年ぶりに復帰。FW塩貝健人(ボルフスブルク)が初招集されました。昨年11月の代表活動はケガで不在だったGK鈴木彩艶(パルマ)、MF伊東純也(ゲンク)、MF三笘薫(ブライトン)も復帰。一方、DF板倉滉(アヤ