【プレミアリーグ第31節】(バイタリティ スタジアム)ボーンマス 2-2(前半0-0)マンチェスター・U<得点者>[ボ]ライアン・クリスティー(67分)、エリー・ジュニオール・クルピ(81分)[マ]ブルーノ・フェルナンデス(61分)、オウンゴール(71分)<退場>[マ]ハリー・マグワイア(78分)<警告>[ボ]アレックス・ヒメネス(59分)、アダム・スミス(90分+2)[マ]カゼミーロ(28分)、ベンヤミン・シェシュコ(90分+5)観衆:11,250人