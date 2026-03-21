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●今週の業種別騰落率ランキング ※3月19日終値の3月13日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり：12 業種値下がり：21 業種 東証プライム：1585銘柄値上がり： 566 銘柄値下がり： 983 銘柄変わらず他：36 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. 海運業(0272) +10.07 商船三井 、郵船 、ユナイテド海 ２.