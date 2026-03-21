アメリカのトランプ大統領はNATO＝北大西洋条約機構は「張り子の虎」に過ぎないとし、ホルムズ海峡の支援に消極的な国々を「臆病者」だと罵りました。【映像】トランプ大統領の様子トランプ大統領は20日、自身のSNSに、NATOはアメリカがいなければ「張り子の虎」に過ぎないとしたうえで、イランの核保有を阻止する戦いに参加しようとしないと指摘しました。さらに、NATOの加盟国はホルムズ海峡の封鎖解除という危険もなく簡