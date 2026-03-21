総務省の実証事業の一環として、日本で放送されているドラマやバラエティなどの実写コンテンツを海外に展開するため、タイで日本の番組の配信が始まります。【映像】NTTドコモが「TrueVisionsNow」を通じ番組配信日本のコンテンツの海外市場拡大を目指した総務省の実証事業では、NTTドコモがタイ側との調整を行い、現地の大手配信プラットフォーム「TrueVisionsNow」を通じて番組を配信します。「おっさんずラブ」や「ドクタ
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