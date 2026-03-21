アメリカ軍がグリーンランドへの侵攻を開始した場合に備え、デンマーク軍は領内の主要な空港の滑走路を爆破する計画を立てていたと現地メディアが報じました。【映像】派遣されたデンマーク軍の様子デンマーク公共放送「DR」は19日、政府関係者などの話として、今年1月にグリーンランドに派遣されたデンマーク軍は爆発物を運んでいたと報じました。トランプ政権がグリーンランドへの侵攻を開始した場合に備え、アメリカ軍の