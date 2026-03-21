ドジャースは２０日（日本時間２１日）、開幕戦で着用するゴールドユニホームを身にまとった山本由伸投手らの姿を公開した。ゴールドユニは昨季のワールドシリーズ王者のみ着用が許される特別仕様。昨年も米国開幕戦でチームが着用し、大谷翔平投手が２号ソロを放って白星を飾った。今年は胸文字のドジャースが金縁となっており、前年とはデザインが変更されている。さらにキャップには星が２つ刻まれており、連覇を示している