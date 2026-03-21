子どもたちのハレの舞台となる卒業式。有名人ママも、普段メディアでは見せないレアな“親の顔”で出席している。今回は、今年度我が子が卒業式を迎えた芸能人・有名人ママたちが、SNSで公開したコーデをまとめた。【写真】入学式コーデの参考にも！有名人ママたちの卒業式コーデ（全10枚）■ カジサック（キングコング・梶原雄太）お笑いコンビ・キングコングで、YouTuber“カジサック”としても活躍中の梶原雄太は、妻（ヨ