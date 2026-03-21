第９８回センバツ高校野球大会（甲子園）に出場する北照（北海道）は２１日、１回戦で専大松戸（千葉）と対戦する。初戦を翌日に控えた２０日は、兵庫県内で約２時間の全体練習を実施。登板が予想されるエース右腕・島田爽介（３年）も最終調整した。北照の大黒柱は好調を維持し、聖地のマウンドに立つ。この日のシート打撃では、打者４人に対し無安打投球。ほぼ完璧な内容で前日練習を締めくくり、「とてもいい状態になってき