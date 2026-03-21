日本代表は3月の欧州遠征でイングランド、スコットランド代表と対戦2026年3月19日、森保一監督は欧州遠征に向けた日本代表メンバーを発表した。会見で見せたのは、これまでとは明らかに違う面だ。いよいよ本大会に向けたシビアな「フェーズ」がやってきた。登壇した指揮官の言葉の端々には、これまでの「森保流」からの方針転換とも取れる「進化」が混在していた。かつて森保監督は、負傷中や所属クラブで出場機会を失ってい