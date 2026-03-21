近年、国際情勢の不安定化により原油価格が大きく変動し、ガソリン価格もそれに連動して上下している。特に最近は中東情勢の緊迫化を背景に原油市場が不安定になり、ガソリン価格の上昇が再び家計の負担として意識されるようになった。 日本では2025年末をもって長年続いてきた「ガソリン暫定税率」が廃止され、いったんは価格が下がるとの期待もあったが、原油価格や為替の影響によって価格が再び上昇。「そもそもガソリン価格に