6日、ウクライナ東部ドネツク州の軍部隊を訪れたゼレンスキー大統領（左から2人目）ら（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は20日、ロシア軍による春の攻勢を「撃退した」と主張した。ロシア軍が東部ドネツク州に攻勢をかける準備をしていると説明していた。ロシアの進軍速度が減速しているとの指摘が出ている。英BBC放送ウクライナ語版はロシア軍が昨年、1カ月当たり平均で約400平方キロメートル