公開中の映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』。本作は映画『オデッセイ』の原作者として知られるSF作家アンディ・ウィアーの世界的ベストセラー小説を実写映画化した感動のSF大作。主演はライアン・ゴズリングが務め、地球滅亡の危機を救うため宇宙の果てへ旅立つ中学校教師の壮絶なミッションを描く。【動画】異星人ロッキーとの“運命の出会い”本編映像本作は、原作小説が出版される前から映画化に向けて動き出していた