「オープン戦、オリックス２−６阪神」（２０日、京セラドーム大阪）阪神は二回、四球から５連打で４点を奪い逆転した。７番・高寺は２安打、８番・小幡が３安打と下位打線も活発だった。デイリースポーツ評論家の岡義朗氏は、中川勇斗の「５番」起用に藤川監督の「覚悟を感じる」と意図をくみ取った。◇◇藤川監督はこの試合も中川をクリーンアップで起用した。３月のオープン戦で、ＷＢＣ組の佐藤輝と森下が不在時