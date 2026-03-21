飛行機とも船とも思える異形の乗り物「地表効果翼機（WIG: Wing In Ground Effect、あるいはWing In Surface Effect）」が実用化されようとしています。WIG機は数十年にわたって、普及が試みられてきましたが、なかなか実現していません。今度こそ普及するのでしょうか。【画像】えっ…これが「海面スレスレを飛ぶ異形の乗りもの」驚愕の全貌ですまるでモモンガが飛膜を広げたような、胴体と大きな翼がつながったWIG機は、地表