ダイソーの『KOKU バターナイフ』は、メーカーHPで掲載されている約半分のお値段で手に入るお得感と使いやすさが魅力。先端がジャムやバターの入った瓶にフィットして最後までかき取りやすく、パンやトーストに均一に塗れるのが◎朝のトースト作りにも大活躍の便利カトラリーです。早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：KOKU バターナイフ価格：￥110（税込）サイズ（約）：145×17mm販売ショップ：ダイ