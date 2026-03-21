100均でもさまざまな種類が出ていて、どれがいいのか悩みがちなスポンジホルダー。いろいろなものを使ってみても、理想的なアイテムに出会えずにいました。そんな中、ついにダイソーから今主流のタイプのホルダーが登場！しっかり固定できてお手入れがしやすく、おまけに通気性が良くて優秀です◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ダブルスポンジホルダー（シール付）価格：￥110（税込）サイズ（約）：【本体】10cm×4.7c