美眉のプロSAORIです。「メイクがうまくいかない原因」は技術不足ではなく、無意識のNG習慣であることがほとんどです。今日は、美眉のプロ目線で、まず最初にやめるべき眉メイク習慣を3つお伝えしていきます。【詳細】他の記事はこちらPOINT?いきなり濃く描くのをやめる失敗する人の多くが、最初から濃く・太く・しっかり描いてしまいがちなんです。眉は足し算メイク。最初はアイブロウペンシルで必ず薄くor少しずつ、毛流れを確認