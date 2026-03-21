NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。3月23日放送の第121話では、ヘブン（トミー・バストウ）がトキ（髙石あかり）に胸の痛みを告白する。 参考：『ばけばけ』は“『怪談』誕生のピーク”をなぜ1話分にしたのか喜怒哀楽の先にあるもの トキとヘブンによる『KWAIDAN』が完成した第120話。 第121話では、トキとヘブンの元に、アメリカから大きな荷物が届く。中には、トキとヘブンで作り上げた2人の本『KWAI